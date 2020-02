Merz, Laschet, Röttgen: Dreikampf um den CDU-Vorsitz

Armin Laschet wird gerne als Zauderer bezeichnet – will er’s machen oder nicht, die Frage ließ er 2018 lange offen und kandidierte dann doch nicht für den Parteivorsitz. Am Dienstag hatte er es dann eilig. Via Eilmeldung rief er gemeinsam mit Jens Spahn, der auch schon mal CDU-Chef werden wollte, zur Pressekonferenz – kurz bevor sich Friedrich Merz präsentieren konnte.

Mit Laschet, dem 59-jährigen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, rittert nun ein Trio um den Parteivorsitz der deutschen Konservativen, das aus dem mitgliederstärksten Landesverband Nordrhein-Westfalen ( NRW) kommt. Was auf sie zukommt, ist klar: Die CDU steckt in einer tiefen Krise, die sich an einer Serie von Wahlniederlagen und Auseinanderdriften von Parteispitze und Landesverbänden wie Thüringen manifestierte.