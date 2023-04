Totschnig: "Mercosur-Abkommen würde uns unter Druck bringen“

Er sieht wie WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf die Wettbewerbsfähigkeit des Landes gefährdet, sollte es beim „Nein“ bleiben. „Gerade wegen der geopolitisch heute so kritischen Verwerfungen – mit Russland und China – täten wir gut daran, mit uns gleichgesinnten Ländern und Kontinenten die Handelsbeziehungen zu vertiefen“, so Kopf zum KURIER. Kritik übten beide an Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig.