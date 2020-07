"Menschenunwürdig": Neos fordern Reform des Zivildienstes

Zwangsarbeit ist laut Artikel 4 der Menschenrechtskonvention verboten. Verpflichtender Grundwehr- und Zivildienst sind als Ausnahme genannt. Und im Budget sind Zivildiener als „Sachaufwand“ angeführt. „Das sagt eigentlich alles“, meint Neos-Abgeordneter Yannick Shetty. „Zivildiener sind keine Arbeitnehmer – und so werden sie auch behandelt.“

Im April und Mai hat der 25-Jährige als außerordentlicher Zivi in der Corona-Krise geholfen und Einblicke bekommen, die er nun in Reformvorschläge gegossen hat. Einen entsprechenden Antrag hat er am Mittwoch im Nationalrat eingebracht, dieser wurde dem Sozialausschuss zugewiesen.

Die zentralen Forderungen:

1. Mehr Verdienst

„Der Dienst an der Gesellschaft muss uns mehr wert sein“, sagt der Neos-Mandatar. Bei 349 Euro Standard-Entschädigung für eine 60-Stunden-Woche (das ist das Maximum und werde durchaus ausgeschöpft) komme man auf einen Stundenlohn von 1,30 Euro. „Das ist menschenunwürdig“, sagt Shetty.

Er plädiert dafür, dass man die Entschädigung in der Größenordnung der Mindestsicherung (etwa 870 Euro). „Das Mindeste, das ein Mensch zum Leben braucht muss auch für Zivis und Grundwehrdiener drin sein.“

Das Argument, Zivis wohnten ja noch bei den Eltern und bräuchten nicht mehr Geld zum Leben, greift zu kurz: „Es gibt ja nicht nur Maturanten. Jene mit Lehrberuf stehen in dem Alter schon fest im Berufsleben.“