Coronakrise: Junger Neos-Politiker als Insider im Zivildienst

Es hört sich spannend (und irgendwie lässig) an, was Yannick Shetty da erzählt: Nächtens durch die menschenleeren Straßen Wiens zu rasen – mit Blaulicht am Dach, während man aus der Notrufzentrale nach und nach erfährt, was einen am Zielort erwartet. Bereit, gespannt, hellwach.

Der 24-jährige Neos-Abgeordnete erinnert sich noch gut an seinen Zivildienst als Rettungssanitäter beim Roten Kreuz – sechs Jahre ist das her. Heute ist alles anders.

Heute haben wir eine globale Pandemie, die in Österreich bereits 158 Todesopfer gefordert hat. Mehr als 11.000 Menschen sind infiziert. Und der „Peak“, der Gipfel, ist noch nicht erreicht.