Meinungsforscher rechnet mit Sieg Van der Bellens im ersten Wahlgang

Meinungsforscher Peter Hajek rechnet aus heutiger Sicht damit, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei seinem Wiederantritt gleich im ersten Wahlgang wieder in die Hofburg einzieht. Dass der Amtsinhaber bei der Bundespräsidentschaftswahl am 9. Oktober weniger als 50 Prozent (plus eine Stimme) erzielt und damit in einen zweiten Wahlgang muss, hält Hajek für unwahrscheinlich. "Außer Van der Bellen macht einen groben Fehler", sagte der Experte im APA-Interview.

Diese Einschätzung gilt ungeachtet des Rekords an Kandidaten am Stimmzettel bei der 14. Bundespräsidentschaftswahl. Inklusive des Amtsinhabers haben es ja sieben Bewerber auf den Stimmzettel geschafft - so viele wie nie zuvor.

Wenn man davon ausgeht, dass sich die Umfragedaten von Mitte August nicht wesentlich verändert haben, "dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen zweiten Wahlgang gibt, sehr gering", sagte Hajek. Damals wies die Erhebung des "Unique Research"-Insituts unter der wissenschaftlichen Leitung Hajeks 66 Prozent für Van der Bellen aus.