MedUni-Rektorin: "Wir alle haben Verantwortung gegenüber der Gesellschaft"

Andrea Kurz

Die Universitätsprofessorin ist seit Februar Rektorin (und erste Frau an der Spitze) der Medizinischen Universität Graz. In dieser Funktion folgte sie dem langjährigen Rektor Hellmut Samonigg.

Davor war die Ärztin knapp 27 Jahre in den USA, zuletzt als Vizedirektorin für Forschung an der Klinik für Anästhesiologie in Cleveland. Sie hat über 250 wissenschaftliche Publikationen verfasst und ist mit einem Amerikaner verheiratet

Medizinische Universität Graz

„Pioneering Minds“ ist Leitbild der

20 Jahre alten Universität mit derzeit

rund 5000 Studierenden