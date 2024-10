Überalterung wird zur "Schicksalsfrage unserer Gesellschaft"

Dies gilt vor allem für die Bereiche Gesundheit und Pflege. Bis 2050 seien 70.000 zusätzliche Pflegekräfte notwendig. Das seien ungefähr so viele Personen, wie 2021 insgesamt in der Langzeitpflege beschäftigt waren, rechnet Monika Riedel vom IHS vor.

„Der demografische Wandel ist vielleicht die Schicksalsfrage unserer Gesellschaft“, sagt Franz Ebner (ÖVP), Präsident des Bundesrats, wo am Mittwoch ein Expertenforum zum Thema stattfand.

Sie weist auf einen Aspekt hin, der gerne übersehen wird: „Laut Schätzungen wird aktuell rund 80 Prozent der Pflege von Angehörigen geleistet. Dieses Potenzial wird in Zukunft aber abnehmen.“ Verantwortlich seien gleich mehrere Faktoren: Geringere Kinderzahl, längere Erwerbszeiten, größere geografische Streuung der Familien und veränderte Haushaltstrukturen.

"Trilemma" im Gesundheitssystem

Kaum rosiger sind die Aussichten im Gesundheitsbereich: Florian Bachner von der Gesundheit Österreich GmbH spricht gar von einem Trilemma - von drei Problemfeldern, die einander wechselseitig verstärken: Erstens die zunehmende Überalterung, die zu einer steigenden Nachfrage an Gesundheitsleistungen führt. Dieser Nachfrage stehen, so Bachner, zweitens immer weniger Erwerbstätige gegenüber, wodurch sich das Gesundheitspersonal verknappt. Die geringere Zahl an Erwerbstätigen reduziert drittens die Finanzierungsgrundlage des Gesundheitssystems, weil Steuer- und Beitragseinnahmen sinken.