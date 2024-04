Personalnot und Ineffizienz: Wie kommt Österreich aus der Pflege-Klemme?

„Dennoch kommt es vereinzelt auch vor, dass an manchen Ausbildungsstandorten Interessierte weggeschickt werden“, schildert die Expertin. „Nötig wären eine bessere regionale Abstimmung und mehr berufsbegleitende Ausbildungsangebote.“

Mehr mobile Pflege

Deutlich dämpfen ließe sich der Personalbedarf, wenn mehr Menschen zu Hause statt im Pflegeheim betreut würden. Hier könne man sehr wohl seitens der Politik steuernd eingreifen, ist Anselm überzeugt. „Die großen Unterschiede zwischen den Bundesländern zeigen, dass das Aufteilungsverhältnis von mobiler und stationärer Pflege nicht gottgegeben ist“, sagt die Hilfswerk-Chefin.

So habe NÖ die bundesweit höchste Versorgungsdichte bei der mobilen Pflege. In der benachbarten Steiermark liege der Schwerpunkt hingegen klar auf den Pflegeheimen. Es gebe keinen Unterschied in der Bevölkerungsstruktur, der dies erklären würde.