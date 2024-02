Zwölf-Stunden-Dienst im Pflegekrankenhaus: So habe ich mir das nicht vorgestellt

„Allgemein ist es so, dass Menschen heute später in die Pflege kommen“, sagt Stationsleiter Oleksak. Die Pflegestufen sind hoch, genauso wie das Aspirationsrisiko, also die Gefahr, dass sich Patienten verschlucken. Säfte und Wasser werden daher fast nur eingedickt verabreicht. Essen können nur die wenigsten eigenständig. „Ich bin ja nur einmal die Woche da“, berichtet Kerstin Knapp. „Manche Bewohnerinnen essen völlig selbstständig, wenn ich mich für die Woche verabschiede. Sehe ich sie das nächste Mal, wissen sie nicht mehr, was zu tun ist, wenn der Teller vor ihnen steht.“

An diesem Montag ist die Stimmung jedenfalls entspannt. Auch weil nachmittags die Musiktherapie stattfindet. Ein wöchentlicher Höhepunkt, der selbst zurückhaltende Bewohner zum Mitsingen motiviert. „Sie reagieren auf Reime und am besten auf Wienerlieder“, sagt Danijela Kodicik, als im Hintergrund zu „Rote Lippen soll man küssen“ sogar lautstark applaudiert wird.

Weggehen oder nicht?

„Es ist jeden Tag anders“, fasst die Pflegeassistentin zusammen. Tage, an denen sie völlig erschöpft nach Hause kommt, gibt es natürlich. Auch Momente, in denen sie den Beruf schon hinterfragt hat. „Alles andere wäre gelogen.“ Dennoch hat sie sich in dem Job gefunden und ist so zufrieden, dass selbst die eigene Tochter jetzt den Weg in die Pflege eingeschlagen hat. „Natürlich ist es kein leichter Beruf – weder körperlich noch mental.“ Sagt ihr aber ein Bewohner vor dem Schlafengehen, dass sein Tag schön war, gebe ihr das die notwendige Energie.

Herr Baumgartner, der unser Gespräch akribisch verfolgt hat, nickt zustimmend. Und beschließt, dass jetzt genug geredet wurde: „So, meine Damen! Ja, oder Nein“, fragt er uns. „Ja oder Nein zu was“, fragt Kodicik. „Weggehen oder nicht?“, antwortet er zurück. Natürlich nicht, wäre meine Intention. Aber Danijela Kodicik bleibt gelassen und fragt, was ihm lieber ist. „Na, ich sag Ja!“, ruft er selbstbewusst. Und bleibt dann doch noch ein bisschen.