Gesundschreibung für den Pflegeberuf

Dass Medienberichte über die Pflege oft eine negative Konnotation haben, ist traurig. Zum einen, weil die dahinterliegenden Probleme leider wirklich existieren. Es also kein Krankschreiben eines Bereiches ist, sondern eine Zustandsbeschreibung, die uns zu Denken geben muss.

Zum anderen, weil durch jeden negativen Bericht das Feld nochmals mehr in Verruf gerät. Wer soll sich in Zukunft, wenn sogar noch mehr Pflegekräfte gebraucht werden, für diese Arbeit entscheiden, wenn sie immer nur in Zusammenhang mit Unterbesetzung, Überarbeitung, unzureichender Bezahlung, wenig Anerkennung und belastender Tätigkeit dargestellt wird?