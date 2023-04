Med-Uni-Rektor Samonigg: "Ärzte nicht dort, wo sie gebraucht werden"

Mangel an Pflegekräften

Anders als in anderen Spitälern, gebe es am LHK-Universitätsklinikum Graz aktuell keinen Ärztemangel. "Hier ist das Riesenthema der Mangel an Pflegekräften und damit die erforderliche Reduktion im stationären Bereich und im Bereich der Intensivstationen und OPs." In anderen Teilen der Steiermark sei hingegen die Verfügbarkeit der Ärztinnen und Ärzte "wo man sie braucht, nicht gegeben".

Denn viele Ärztinnen und Ärzten würden die Spitäler verlassen, eigene Praxen eröffnen oder in den niedergelassenen Bereich wechseln. Samonigg: "Es ist nicht die Zahl der Ärzte, die zu gering ist, sondern das Problem ist, dass Ärzte nicht dort sind, wo sie gebraucht werden."