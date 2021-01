Martin Kocher, des Kanzlers Krisenmanager

Sebastian Kurz hat am Samstag am Nachmittag mit seinen Vertrauten mehrere Modelle für die Aschbacher-Nachfolge diskutiert, schließlich setzte sich das „Modell Faßmann“ durch: ein parteiloser Experte auf ÖVP-Ticket, der bei den Stakeholdern in seinem Fachbereich respektiert und anerkannt ist.