Plagiatsvorwurf: FH prüft Diplomarbeit von Aschbacher

Erst wurde bekannt, dass in der Diplomarbeit "Kompetenzen im Vertrieb - Anforderungen im Key Account Management" von Arbeitsministerin Christine Aschbacher, die sie an der FH Wiener Neustadt ablegte und die mit "Sehr Gut" benotet wurde, zahlreiche Plagiate enthalten sein sollen. Dann publizierte Plagiatsforscher Stefan Weber, dass die Dissertation, die Aschbacher in Bratislava eingereicht habe, vor Fehlern strotze.