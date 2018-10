Manipulierte OP-Protokolle: „Spitze des Eisbergs“

Die bekannten Fälle seien auch nur die Spitze des Eisbergs: „Viele Spitalsmitarbeiter haben Angst, an die Öffentlichkeit zu gehen: Es gibt immer wieder Versuche, Personal und Patienten, die etwas anzeigen wollen, einzuschüchtern.“ Deshalb brauche es auch bessere Systeme als bisher, um die Anonymität von Whistleblowern (Aufdeckern, Anm.) zu schützen.“

„Es gab lange Zeit ein Augenzwinkern von verschiedenen Rechtsträgern“, sagt Patientenanwalt Gerald Bachinger. „Nach dem Motto: ,Wir halten euer Grundgehalt niedrig, aber drücken beide Augen zu, wenn ihr euch andere Einkommensquellen erschließt.“

Österreichweit sind Nebenbeschäftigungen von Ärzten unterschiedlich geregelt. Im Wiener Krankenanstaltenverbund ( KAV) verweist man auf diverse Rechtsvorschriften. Gemeldete Nebenbeschäftigungen würden regelmäßig evaluiert, sagt eine Sprecherin.

2017 habe der KAV durch Sonderklasseaufenthalte insgesamt rund 30 Millionen Euro eingenommen. Von den gesamten Arzthonoraren in der Sonderklasse erhält der KAV bzw. das Krankenhaus einen Infrastrukturbeitrag in der Höhe von zwölf Prozent. Die Arzthonorare (88 Prozent) werden gemäß eines vereinbarten hausspezifischen Aufteilungsschlüssels auf die Ärzteschaft verteilt.

In der steirischen KAGES mit ihren 2500 Ärzten wurden die Regelungen 2016 verschärft: Grundsätzlich muss alles gemeldet und genehmigt werden. Ausdrücklich untersagt ist: Arbeit in anderen Krankenanstalten, die eine Konkurrenz darstellen, Arbeit in Sanatorien, Betrieb von Privatordinationen in Sanatorien und konkurrenzierenden Krankenanstalten. All dies gilt nur für jene Mediziner, die neue Verträge haben (ab 2016).

Wie viele Ärzte Nebentätigkeiten angemeldet haben, ist zentral nicht erfasst. Beim Kärntner Spitalserhalter KABEG bestehe für Ärzte ein Beschäftigungsverbot in Privatkliniken oder anderen Trägern, sagt KABEG-Vorstand Arnold Gabriel. Für die Jahre seiner Ära (seit 2014) könne er das zu 100 Prozent behaupten, diese Regelung sei „extrem wichtig“. Gabriel: „Es gibt nur eine einzige Ausnahme, die betrifft einen Altvertrag eines Primarius.“

An der Innsbrucker Uniklinik sind rund 60 Prozent der Ärzte bei den landeseigenen „ Tirol Kliniken“ angestellt, 40 Prozent bei der Medizinischen Uni. Bei beiden Dienstgebern müssen Nebentätigkeiten gemeldet und genehmigt werden. An der Medizinischen Uni gab es dagegen bisher noch keine Verstöße. Bei den „ Tirol Kliniken“ haben in Einzelfällen Mediziner ihre Nebentätigkeiten zu melden vergessen und nachgemeldet. Dabei wurden auch einzelne Dienstverhältnisse einvernehmlich aufgelöst, da sich die Mediziner unter diesen Voraussetzungen auf ihre Privattätigkeit konzentrieren wollten.

Die Einnahmen durch Privatpatienten, die von Primaren behandelt werden, belaufen sich mit den Anstaltsgebühren der Patienten und dem Hausanteil der Ärzte bei allen drei Häusern der Tirol Kliniken auf 17 Millionen Euro jährlich. Zum Vergleich: Der Gesamtumsatz liegt bei mehr als 600 Millionen Euro jährlich.