Männer im Vorteil: Wer von der Steuerreform profitiert

Die Nationalratssitzung am Donnerstag hat es in sich. Es ist nur ein Tag, aber an dem werden einschneidende Gesetze beschlossen: die Impfpflicht und die ökosoziale Steuerreform mit CO 2 -Bepreisung und Klimabonus. Auf Anfrage der Grünen hat der Budgetdienst des Parlaments eine Studie zur Verteilungswirkung der Steuerreform insgesamt und ihrer einzelnen Maßnahmen erstellt.

Die Maßnahmen sind: Die Senkung der Steuerstufen für die Lohn- und Einkommensteuer in Etappen. Die zweifache Entlastung der Kleinsteinkommen bei der Krankenversicherung bzw. durch einen Sozialversicherungsbonus. Die Erhöhung des Kinderbonus und die Einführung eines Klimabonus. Die einzige Belastungsmaßnahme ist die neue CO 2 -Besteuerung ab Juli 2022. Die Abgabe pro Tonne CO 2 wird 2023 bei 35 € liegen, 2024 bei 45 € und 2025 bei 55 €.