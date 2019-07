Machtspiel in der EU: Wer welche Rolle übernehmen wird

Die Woche ist vorbei und in der Europäischen Union bricht eine neue Ära an – Zeiten bisher nie da gewesener weiblicher Macht. Hätte die EU in Brüssel eine Regierung, dann wäre die neue Kanzlerin ab Herbst die deutsche Ursula von der Leyen und zur Seite stünde ihr Finanzministerin Christine Lagarde, eine Französin.

Doch auch als künftige Präsidentin der EU-Kommission sowie der Europäischen Zentralbank ( EZB) wird das deutsch-französische Tandem von der Leyen und Lagarde die Geschicke Europas in den kommenden Jahren prägen. Kleiner Unsicherheitsfaktor: Die Nachfolgerin von Kommissionschef Jean-Claude Juncker muss noch Mitte Juli vom EU-Parlament bestätigt werden – ebenso wie der designierte EU-"Außenminister" Josep Borrell. Experten gehen aber davon aus, dass ihre Wahl im Parlament letztlich durchgehen wird.