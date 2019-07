Neue EU-Führung: Wer hat den Plan für die nächste Krise?

Als linker Gottseibeiuns hat Alexis Tsipras einst die europäische Bühne betreten, als wohlgelittener EU-Partner verlässt er sie nun wohl. Der Rebell, der die kalte Logik der Brüsseler Sparmeister herausgefordert hatte, hat sich in einen politischen Pragmatiker verwandelt.

Bei den heute abgehaltenen vorgezogenen Neuwahlen wird er voraussichtlich von seinem konservativen Herausforderer abgelöst. Der verspricht die sozialen Wohltaten, die sich Tsipras dann doch nicht leisten wollte. Ein Ende, so verrückt und gegen jede politische Logik wie die gesamte Griechenlandkrise.

Hunderte Milliarden hat Europa aus dem Hut gezaubert, weniger um das Land als seine Banken zu retten, die die Kredite für den wirtschaftlichen Aufschwung geliefert hatten, der sich zuletzt als Luftblase herausstellen sollte.

Was aber hat sich geändert, seit die EU am Streit um die Griechenland-Milliarden und die begleitenden wirtschaftspolitischen Zwangsmaßnahmen fast zerbrochen ist? In Griechenland selbst ist die Krise eher eingeschlafen als erfolgreich gelöst.

Noch immer fehlt es vor allem an Jobs und Zukunftsperspektiven für die Jungen, die auch heute zu Hunderttausenden das Land verlassen – ganz so wie einst, als Udo Jürgens in „Griechischer Wein“ genau darüber sang.