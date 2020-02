Lunacek über Christian Konrad: "Hätten ihn gerne behalten"

Zu Gast in der ZiB 2 am Sonntag überraschte die neue Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek von den Grünen mit sehr offenen Worten zur Causa Christian Konrad und Albertina. Zur Erinnerung: Kurz bevor Lunacek die Kunst- und Kultur-Agenden zugewiesen bekam, änderte Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler noch schnell einige Personalia, unter anderem musste der ehemalige Raiffeisen-Generalanwalt Christina Konrad seine Position an der Spitze des Kuratoriums der Albertina räumen.

Lunacek sagte sehr offen: "Wir hätten ihn gerne behalten."

Auf die Frage, was Konrad denn falsch gemacht habe, sagte Lunacek weiter: "Das müssen sie die Frau Edtstadler fragen."

Konkret sagte Lunacek: "Wir durften Wünsche äußern, aber es war klar, dass die ÖVP Christian Konrad nicht mehr will."

Konrad hatte die Flüchtlingspolitik der ÖVP kritisiert.