Lukrativer Grundstücksdeal von Städtebund-Generalsekretär im Visier

Nach der der Kleingarten-Affäre rund um den Donaustädter SPÖ-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy wird nun der nächste fragwürdige Grundstücksdeal im Umfeld der Stadt und der SPÖ Wien bekannt. Es geht um den Verkauf einer Liegenschaft durch die Stadt Wien an den Generalsekretär des Österreichischen Städtebunds Thomas Weninger. Dieser habe das Grundstück äußerst günstig erworben und wenige Jahre später mit einem Gewinn von 290.000 Euro weiterverkauft. Das berichten Ö1 und die Wiener Zeitung.

➤ Causa Nevrivy: Rote Nachbarschaft im Kleingarten sorgt für Wirbel

Demnach hat der Spitzenbeamte Weninger, er war früher auch Chef der Wiener MA 27 (Europäische Angelegenheiten) das 1.503 m² große kommunale Grundstück am Flötzersteig (Penzing) 2011 um 370.000 Euro erworben haben.

Er nutzte es nie privat, sondern verkaufte es 2017 an einen Bauträger um 660.000 Euro weiter. Die Wertsteigerung lag damit weit über jener, die der Immobilienpreisspiegel für Penzing ausweist. Weninger spricht dennoch von einem "marktüblichen Angebot“.

Laut Medienberichten habe Weninger zum Zeitpunkt des Verkaufs bereits eine Umwidmung angestoßen, die dann 2019 tatsächlich erfolgte. Der neue Eigentümer konnte dadurch die Baufläche verdoppeln.

Gutachten unter Verschluss

Laut Wohnbau-Ressort sei es zu dem Verkauf an den Beamten gekommen, weil sich für den ursprünglich in einem Bieterverfahren verlangten Preis von 490.000 Euro kein Käufer gefunden habe. Der dann folgende Direktverkauf würde auf einem Gutachten basieren, welches die Stadt aus Datenschutzgründen jedoch nicht veröffentlichen will.

Brisant sind die personellen Verflechtungen in der Causa: Weninger pflegt ein enges Verhältnis zu Bürgermeister Michael Ludwig, der zugleich Präsident des Städtebunds ist, als dessen Generalsekretär Weninger fungiert. Der Grundstückverkauf fiel unter die Zuständigkeit von Ludwig, der damals noch Wohnbaustadtrat ist.