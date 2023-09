Causa Nevrivy: Rote Nachbarschaft im Kleingarten sorgt für Wirbel

Die Schrebergartenaffäre der Wiener Kommunalpolitik wurde am Wochenende auf eine höhere Ebene gehoben: "Alle roten Umwidmungsspekulanten müssen ihre Ämter ruhend stellen", fordert am Samstag nämlich Christian Stocker, Generalsekretär der ÖVP und Nationalratsabgeordneter. Das meint vor allem Ernst Nevrivy, SPÖ-Bezirksvorsteher von Donaustadt, aber auch drei seiner Parteifreundinnen.

Damit ist die politische Debatte um Schrebergärten endgültig vom Wiener Rathaus und Bezirksvertretungen in Richtung Parlament gewuchert. Die SPÖ möge doch bei der Aufklärung dieser Vorwürfe "die gleiche Hartnäckigkeit an den Tag legen", die sie anderswo einfordere, merkt Stocker an.