Lorenz-Böhler-Spital: Vergabeverfahren für neuen Modul-Trakt läuft

Im Wiener Lorenz-Böhler-Spital wird intensiv an den Übergangslösungen nach der jüngsten Schließung gearbeitet. So wurde ein europaweites Vergabeverfahren für den geplanten Modul- bzw. Containertrakt gestartet. Das teilte ein Sprecher der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) der APA am Freitag mit. Parallel dazu wurde ein Architekturbüro beauftragt, diese ergänzenden Bauten zu konzipieren.

Das Krankenhaus in der Brigittenau hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, weil aufgrund von Brandschutzmängel eine rasche Absiedlung notwendig wurde. Leistungen wurden in andere Häuser ausgelagert, also etwa in den zweiten Standort des AUVA-Traumazentrums in Meidling. In der Brigittenau sollen nur mehr ambulante Bereiche verbleiben. Man arbeite mit Hochdruck daran, den Betrieb einer Tagesklinik im Bestandsgebäude zu ermöglichen, hieß es. Den Behörden sei ein entsprechendes Konzept bereits vorgelegt worden.

Der weitere Fahrplan

Ab 2025 sollen wieder weitgehend alle Leistungen am alten Standort angeboten werden können. Dazu sollen in den nächsten Monaten etwa die OP- und Intensivbereiche saniert werden. Eine entsprechende Ertüchtigung des Bettentraktes geht sich laut dem Betreiber in dieser Zeit hingegen nicht aus. Für diesen sollen Ersatzflächen in Containermodulen geschaffen werden. Sie sollen dort errichtet werden, wo sich derzeit ein Parkdeck befindet.

Aktuell werden laut AUVA die für die Errichtung des Bauwerks unerlässlichen statischen Prüfungen durchgeführt. So wird derzeit etwa evaluiert, ob Teile des Parkhauses weiter genutzt werden und um die Container bzw. Module ergänzt werden können. Dies alles, so beteuert man, erfolgt ebenfalls unter intensiver Einbindung der zuständigen Behörden.