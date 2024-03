Peter Hacker: „Bei der AUVA sind zu viele Fehler passiert“

Das renommierte Böhler-Spital der AUVA in Wien muss wegen Brandschutzmängel kurzfristig schließen. Stadtrat Peter Hacker geht scharf mit dem Management ins Gericht.

KURIER: Angesichts der überstürzten Schließung und Verlegung des Böhler-Spitals: Kann man sich noch sicher sein, in Wien als Unfall-Patient optimal versorgt zu werden? Peter Hacker: Was im Böhler geschah, ist in dieser Form noch nie passiert. Deshalb muss man um Verständnis bitten, dass der eine oder andere Patient informationsmäßig in der Luft hängt. Zuletzt sind jedenfalls seitens der AUVA zu viele Fehler passiert. Daher wurde mit deren Obmann vereinbart, dass ab nächster Woche die Kommunikation mit den Patienten wieder funktionieren muss.