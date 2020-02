Lohnzuschuss soll ältere Arbeitslose wieder in Beschäftigung bringen

Was bedeutet das konkret? Nach einer langen Arbeitslosigkeit ist das Wiedereinstiegsgehalt oft niedriger als der Letztbezug davor. In Luxemburg erhalten Betroffene beim Wiedereinstieg daher vier Jahre lang 90 Prozent ihres vorherigen Gehalts, danach schmilzt der Zuschuss jedes Jahr um 25 Prozent.

Neben dem Ausbau der Eingliederungsbeihilfe ist auch ein Fokus auf Beratungsangebote geplant, etwa zum Thema Gesundheit der Arbeitnehmer. Denn Erkrankungen vorzubeugen ist laut Anschober ein wichtiger Schritt zur Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit.

Außerdem soll mit den zusätzlichen Mitteln eine Verbindung von Klimaschutz und Beschäftigung geschaffen werden – so könnten Arbeitslose etwa gezielt an „innovative Projekte für Kreislaufwirtschaft“ vermittelt werden, sagt Anschober, der damit auch beweisen will, „dass Klimaschutz sozial höchst verträglich sein kann.“