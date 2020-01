Arbeitsministerin Aschbacher: "Akzeptieren keine Arbeitsverweigerer"

Arbeitslose sollen vom Osten des Landes in den Westen befördert werden, wo ein Mangel an Arbeitskräften herrscht. Wie soll das gehen?

Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass wir hier auf Anreize fokussieren. Es braucht aber auch zeitgemäße Zumutbarkeitskriterien, die lebbar sind. Wenn jemand schon lange hier lebt und Familie hat, muss man sehr behutsam vorgehen. Wenn Asylberechtigte hier noch nicht verwurzelt sind und auch keine Kinderbetreuungspflichten haben, dann können die durchaus flexibler sein, was das Leben und Arbeiten in Österreich betrifft.

Geht es Ihnen nur um Asylberechtigte oder um alle Arbeitslosen?

Unser Fokus liegt klar auf jenen, die noch nicht so stark bei uns verwurzelt sind. Wir schauen uns anhand der Kriterien erst an, für wen es zumutbar ist, etwa von Wien in den Westen Österreichs zu gehen. Ziel muss es sein, jene, die in Österreich bleiben dürfen, von Leistungsempfängern zu Leistungsträgern zu machen.

Was wären hier „Anreize“? Geld? Oder ein Zugticket?

Ich führe gerade Gespräche mit Expertinnen und Experten, wie so ein brauchbarer Mix an Kriterien aussehen kann.

Wird es auch Sanktionen geben, etwa die Streichung des Arbeitslosengeldes, wenn sich jemand weigert, umzuziehen?

Die steigenden Fälle zeigen, dass es Missbrauch beim Arbeitslosengeld gibt, sodass wir Sanktionen und Sperren verhängen müssen. Dieser Vollzug des geltenden Rechts gehört intensiviert, und es ist unser Ziel, den Missbrauch zu reduzieren. Arbeitsverweigerer können wir in Österreich nicht akzeptieren.

Was sagen Sie zum Zwischenparken von Arbeitslosen beim AMS etwa am Ende der Wintersaison? Das ist doch auch eine Art Sozialmissbrauch, in diesem Falle seitens der Unternehmen …

Diese Problematik kenne ich. Das sind Themen, die wir uns genauer ansehen wollen. Menschen müssen eine sinnvolle Arbeit haben, sie sollen in der Früh aufstehen, gerne arbeiten gehen und dafür auch Wertschätzung erhalten.