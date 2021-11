Lockdown für Ungeimpfte: Was, wenn er nicht reicht?

Der eine war in Tirol, der andere in Wien, und möglicherweise lag es an der geografischen Distanz, dass die Kommunikation zwischen Alexander Schallenberg und Wolfgang Mückstein zuletzt etwas holprig lief. Denn der Kanzler und sein Gesundheitsminister vertraten am Freitag zunächst deutlich voneinander abweichende Ansichten, was die Pandemie-Politik angeht.