Covid: Wenn alle in den Lockdown müssten

Vor dem Gesetz sind alle gleich. Manche sind aber gleicher. Nämlich diejenigen, die die Gesetze machen. So genießen unsere gewählten Mandatare Freiheiten, die mit Begriffen wie „Freies Mandat“, „Passives Wahlrecht“ oder „Immunität“ klar definiert sind.

In der Praxis sieht das so aus, dass zum Beispiel im Parlament ein ungeimpfter Abgeordneter nicht einmal bestraft wird, wenn er zudem keine Maske trägt. Sein Büroteam aber unterliegt der 3-G-Regel am Arbeitsplatz. Das ist durch die Haus- bzw. Geschäftsordnung gedeckt.