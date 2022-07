Lobautunnel: Bei der Asfinag steigt die Nervosität

Möglich wäre das, wenn Gewessler für alle möglichen Lobautunnel-Alternativen und auch den Lobautunnel selbst plötzlich eine Strategische Umweltprüfung (SUP) anordnet. Noch im Sommer könnte diese Verordnung verkündet werden, heißt es.

Eine ausführliche SUP würde Jahre in Anspruch nehmen, die Asfinag könnte sich in dieser Zeit darauf berufen, um weiterhin keine Bauhandlungen setzen zu müssen. Auch die bestehenden Baugenehmigungen würden verfallen. Damit wären der Lobautunnel und damit die Wiener Außenring-Schnellstraße S1 über Jahre hinaus (wenn nicht sogar endgültig) Geschichte.

"Gesetzlich verankert"

Im Klimaschutzministerium reagierte man auf eine diesbezügliche KURIER-Anfrage irritiert. Man wisse nichts von solchen Überlegungen.

Eine SUP zu beauftragen, sei für den Lobautunnel ohnehin „irrelevant“, sagt Verfassungsjurist Heinz Mayer. Der Bau sei geprüft und gesetzlich verankert. Auch eine neuerliche SUP würde „die Asfinag bei Nicht-Durchführung der genehmigten und auch ausgeschriebenen Bauarbeiten nicht von der Haftung entbinden“, so Mayer.