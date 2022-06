Straßenbaustopp: Gewessler wartet auf Brunners Unterschrift

Fragen an Ministerin

All das lässt das Finanzministerium zögern. Deswegen wurde auch ein Fragenkatalog an die Verkehrsministerin übermittelt, die all diese heiklen Punkte enthalten. Aus dem Büro von Leonore Gewessler heißt es dazu: „Im Zusammenhang mit der gesetzlich vorgesehenen Einvernehmensherstellung hat das Finanzministerium Rückfragen zum Asfinag-Bauprogramm gestellt. Diese Rückfragen wurden durch das Klimaschutzministerium beantwortet. Die Antworten wurden bereits vor einiger Zeit an das Finanzministerium übermittelt.“

„Es gibt aber noch immer verschiedene Fragen, die aktuell geprüft werden müssen.“ So der Konter aus dem Büro von Magnus Brunner. Außerdem gehe es nicht nur um eine Unterschrift, sondern darum, „dass Einvernehmen hergestellt wird“.