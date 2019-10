Livestream: Kurz erhält Auftrag zur Regierungsbildung

Bleibt noch die Option Türkis-Grün - doch wie wahrscheinlich ist die Zusammenarbeit zweier Parteien, die inhaltlich auf den ersten Blick so weit auseinander liegen? In mehreren Landesregierungen funktioniert diese Kombination. Werner Kogler versteht die fulminante Rückkehr der Grünen in den Nationalrat jedenfalls als "Auftrag". Die Grünen erwägen eine Regierungsbeteiligung zumindest ernsthaft, auch etliche VP-Funktionäre sprechen sich offen für Türkis-Grün aus.