LIVE: So will die SPÖ die Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen

Derzeit sind rund 450.000 Menschen in Österreich arbeitslos, rund 70.000 Menschen befinden sich in Schulungen, zudem sind rund 465.400 Personen in Kurzarbeit.

Angesichts dieser anhaltend hohen Zahlen präsentieren SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch und Kommunalsprecher Andreas Kollross ihre Pläne, um die Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen.

Der KURIER berichtet live ab 10h25