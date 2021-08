Live: Nehammer äußert sich zur Situation in Afghanistan

Es gehe bei der heutigen Konferenz der Innenminister um zwei große Themen, so Nehammer. Um die Situation an der litauischen-weißrussischen Grenze und die Lage in Aghanistan. "Österreich ist das einzige EU-Land, dass Cobra-Kräfte an die litauische Grenze entsandt hat", so der Innenminister.

In Afghanistan müsse die EU koordiniert und geschlossen vorgehen. "Das Jahr 2015 darf sich nicht mehr wiederholen", sagt Nehammer und wiederholt damit, was Außenminister und Tage zuvor bereits Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel betont haben.

3 Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds seien bereitgestellt, um Hilfe vor Ort leisten zu können. "Ziel muss es sein, den Großteil der Menschen in der Region zu halten", so der ÖVP-Innenminister. "Wir werden", so Nehammer, "weiter afghanische Staatsbürger im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten in sichere Drittstaaten abschieben."

Nehammer führt aus, dass es nicht nur ob des "sozialen Wohlfahrtsstaates Österreich", sondern auch "aus sicherheitspolitischen Gründen" wesentlich sei, an den Abschiebungen festzuhalten und "keine Signale an Flüchtlinge zu geben", sich auf den Weg zu machen. "Gerechnet auf 100.000 Einwohner hat Österreich die zweitgrößte afghanische Community der EU-27", so der Innenminister.