LH Stelzer zur Krise: „Es wird da und dort noch länger dauern“

KURIER: Die Bundesregierung will die Mehrwertsteuer für Gastronomie, Kultur und Medien befristet auf fünf Prozent senken. Eine sinnvolle Maßnahme aus Ihrer Sicht?

Thomas Stelzer: Alles, was jetzt zum Aufbau der Wirtschaft beiträgt, ist sinnvoll. Diese Maßnahme wird das hoffentlich auch leisten. Als Verantwortlicher für die Landesfinanzen sehe ich sie natürlich auch mit einem weinenden Auge, weil sie in Zeiten ohnehin schon angespannter öffentlicher Haushalte eine zusätzliche Belastung bedeutet. Aber es ist jetzt nicht die Stunde der Nullschuldenpolitik, die ist vorerst unterbrochen, wir müssen mit aller Kraft wieder Schwung in die Wirtschaft bringen und auch den Konsum zu stimulieren.

Eine andere Maßnahme in diesem Zusammenhang, die diskutiert wird, ist die Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Da haben Sie sich selbst kürzlich zustimmend geäußert und für eine befristete Erhöhung plädiert. Was durchaus für Verwunderung gesorgt hat …

Man muss sehen, dass der Einschnitt in unser Wirtschafts- und Arbeitsleben ein so gravierender ist, dass es außerordentliche Maßnahmen braucht. Was ich sehr begrüße, ist die Entscheidung der Bundesregierung, sehr schnell und sehr breit Kurzarbeit anzubieten. Das hilft auch einem so großen Industriestandort wie Oberösterreich sehr. Ich bin auch dafür, dass dieses Modell verlängert wird. Bei uns ist fast die Hälfte der Arbeitnehmer in Kurzarbeit oder arbeitslos. Ich hoffe, dass am Ende wieder verlässliche Beschäftigung steht, aber man muss vorsichtig sein. Daher bin ich dafür, dass man in dieser Ausnahmesituation befristet für mehr Arbeitslosengeld sorgt, damit niemand in die Hoffnungslosigkeit abstürzt.

Die Landes-SPÖ und die Landes-Grünen kritisieren, dass sie selbst zuvor einen ähnlichen Antrag abgelehnt hätten. Was entgegnen Sie dem?

Dass ich dafür bin, dass das eine befristete Ausnahmemaßnahme ist – dass wir aber keine generelle und permanente Erhöhung wollen.