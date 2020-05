Ludwig: "Die Wiener sind nicht die Corona-Sünder der Nation"

Vor fast genau zwei Jahren wurde Michael Ludwig zum Bürgermeister gewählt. Mit dem KURIER spricht er zum Amtsjubiläum über die Angriffe des Bundes, die Auswirkungen der Krise auf seine Politik – und die Themen des anlaufenden Wahlkampfs.

KURIER: Der Kanzler war im Kleinwalsertal, der Bundespräsident hat beim Italiener die Sperrstunde übersehen. Haben Sie schon gegen eine Corona-Regel verstoßen?

Michael Ludwig: Nein, zumindest nicht bewusst. Vielleicht unbewusst.

Glaubt man der Bundesregierung, verstößt der Wiener per se gerne gegen die Corona-Regeln.

Dem muss ich entschieden entgegentreten. Die Wiener sind nicht die Corona-Sünder der Nation. Ich bin sehr stolz auf die Wiener Bevölkerung, die sich sehr diszipliniert an allen Maßnahmen orientiert hat. Und das, obwohl es für die Menschen sicher nicht hilfreich ist, dass es zwischen dem, was die Bundesregierung bei Pressekonferenzen verkündet und dem, was in ihren Verordnungen steht, immer wieder Differenzen gibt.

Wenn Sie einen Blick auf den Donaukanal werfen, der bei gutem Wetter in den vergangenen Tagen überfüllt war, sind Sie dann immer noch stolz auf die Wiener?

Wenn der Bund der Meinung ist, dass man den Freiraum nicht nutzen soll, dann soll er Maßnahmen setzen. Es obliegt dem Innenminister, mit der Polizei einzuschreiten, wenn er denkt, dass sich die Bevölkerung nicht an die Regeln hält. Das gilt dann aber für alle Österreicher, nicht nur für Wien. Ich habe Bilder aus Städten, aber auch kleineren Gemeinden in anderen Bundesländern gesehen – da war es mindestens so voll wie in Wien. Immer nur Wien herauszupicken, das ist eine bewusste Provokation.