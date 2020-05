Der Blick auf Wien: Corona-Hotspot oder doch in der Norm?

Und dabei zeigt sich: Die Anzahl der Corona-Infektionen steigt in 7 von 9 Landeshauptstädten (siehe Grafik rechts). Nur in Graz und Klagenfurt nicht. In Wien ist dieser Wert am stärksten gestiegen. Doch Wien ist auch die Stadt mit der größten Bevölkerungsdichte.

Der KURIER hat fünf Thesen zu Tests und Infektionen überprüft.

Städte miteinander zu vergleichen, ist sinnlos.

So kann man das nicht sagen. Wichtig ist, was verglichen wird: die Bevölkerungsdichte etwa ist wesentlich wichtiger als die Gesamtzahl der Bevölkerung. Aus diesem Grund lässt sich Wien auch nicht mit anderen Landeshauptstädten vergleichen. In Wien leben pro Quadratkilometer 4.574 Menschen, in Graz sind es 2.264.