Corona-Ansteckungen in Wien derzeit meist über Familiencluster

Erhebungen zu Niederösterreich-Wien-Cluster laufen

Was den Niederösterreich-Wien-Cluster anbelangt, so laufen derzeit noch die Erhebungen, gab eine Sprecherin des medizinischen Krisenstabes der Stadt der APA ein Update. Im Mittelpunkt dieses Clusters stehen zwei Postzentren, eines in Wien-Inzersdorf und eines im niederösterreichischen Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg), bei denen Dutzende Beschäftigte infiziert waren bzw. sind. Die Belegschaft beider Standorte ist inzwischen in Quarantäne und das Bundesheer hat den Betrieb übernommen. Die Ansteckungskette der von Leiharbeitsfirmen gestellten Post-Mitarbeiter reicht (nach derzeitigem Wissenstand) auch in ein Asylheim in Erdberg, einen Kindergarten in Liesing, eine Möbelhaus-Logistikzentrale in Floridsdorf und ein Wohnhaus in Simmering.

Kommende Woche werden die Post-Mitarbeiter nochmals getestet, da es sich um Schlüsselarbeitskräfte handelt und man sichergehen wolle, dass diese gesund sind, kündigte die Sprecherin außerdem an. In diversen Medienberichten wurden jüngst auch eine infizierte Wiener Volksschullehrerin, eine erkrankte Assistentin in einer burgenländischen Sonderschule oder ein Fall in einem Gasthaus im Tiroler Zillertal mit dem Cluster in Verbindung gebracht.

Die Krisenstab-Sprecherin bestätigte heute, dass es eine verwandtschaftliche Verbindung zwischen der Lehrerin und einem Post-Mitarbeiter in Hagenbrunn gibt. Die restlichen Fälle konnte sie hingegen weder bestätigen noch dementieren.