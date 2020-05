Corona-Fall in Zillertaler Wirtshaus: Verbindung zu Wiener Cluster

Am 15. Mai durften Österreichs Gastronomiebetriebe - unter Auflagen - wieder aufsperren. Genau eine Woche danach gibt es den ersten Corona-Fall in einem Wirtshaus.

Wie das Land Tirol am Freitag mitteilte, wurde am Donnerstagabend bekannt, "dass im Gasthof bzw. Pension Hubertushof in Hippach im Zillertal junger Mann, der in der Küche tätig ist, positiv auf das Coronavirus getestet wurde."