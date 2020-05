Wie ein Wiener Beisl humorvoll die Bundespolitik kommentiert

Das Café Monic in der Gumpendorfer Straße in Mariahilf schätzt man, weil es in einer verhipsterisierten Gegend Wiens noch ein bisschen so etwas wie Ursprünglichkeit vermittelt. Von außen schaut es noch immer so aus wie früher, als das Lokal tatsächlich noch von einer Monika geführt worden ist.

Es gibt Spritzer und Bier und meistens steht vor dem Lokal eine Tafel - mit den aktuellen Angeboten.