Schützenhöfer: "Koste es, was es wolle? Da zuckt der Kaufmann zusammen“

Das heißt, Sie sind bei dieser Aussage des Finanzministers innerlich zusammengezuckt?

Wissen Sie, nach dem Motto „koste es, was es wolle“ kann keine Familie leben. In Ausnahmesituationen buttert auch eine Familie natürlich alles hinein, um die Lage zu retten. Aber es kann kein Dauermotto sein.

Könnte auch darin Sprengkraft für Türkis-Grün liegen?

Das glaube ich nicht. Die Grünen fordern ja immer Geld, das kein Mensch hat …

Ich meine ja, dass genau das dann ein Problem wird, wenn die ÖVP wieder zu ihrer Spar- und Nulldefizit zurückkehren will …

Die ÖVP muss zur Stabilitätspolitik zurückkehren. Aber hören Sie sich doch Experten an, die bestätigen, dass zum Beispiel das Kurzarbeitsmodell das weltbeste ist. Dass das an die Grenzen der Finanzierbarkeit geht, ist eine andere Sache. Es hat jedenfalls Hunderttausende vor der Arbeitslosigkeit bewahrt und nun geht es darum, diese Menschen wieder in den Arbeitsprozess zu integrieren.

Die Hoffnungen richten sich auf die Entwicklung eines Impfstoffs. Sie haben sich für den Fall, dass ein solcher zur Verfügung steht, „im Zweifel“ für eine Impfpflicht ausgesprochen. Die Meinungen dazu gehen allerdings quer durch die Parteien – Ihr Parteifreund Wilfried Haslauer beispielsweise ist da skeptisch …

Seit dem Ausbruch der Pandemie habe ich mit Virologen und Medizinern aller Art besprochen. Ich bin ja hier nicht der Experte. Aber wenn mir die Experten sagen, das ist eine schwerere Lungenerkrankung als manche annehmen und man muss sie mit einer Impfung bekämpfen, dann nehme ich das zur Kenntnis. Es sind hoffentlich nur wenige Bereiche, aber es gibt solche, wo man die Menschen zu ihrem Glück zwingen muss.

Sie sind in dieser Frage auf einer Linie mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil von der SPÖ. Der hat dieser Tage auch generell gemeint, es verbinde sie beide „mehr als manche glauben“. Eine starke Achse?

Erstens freue ich mich für ihn, dass seine Stimme hörbar besser geworden ist. Ich habe ihn 2015 kennengelernt, da war er Landespolizeidirektor im Burgenland. Den haben wir ins steirische Grenzland zur Hilfe geholt, weil er schon in Nickelsdorf Erfahrungen in der Flüchtlingscausa gemacht hat. Seit damals duzen wir einander, seit damals sind wir in gutem Kontakt. Das Burgenland ist ein guter Nachbar, es hat sich noch unter Hans Niessl an der Forschungsgesellschaft Joanneum beteiligt, wie auch Kärnten, wir werden auch im Gesundheitswesen zusammenarbeiten: Oberwart/ Hartberg bzw. Güssing/ Fürstenfeld, Feldbach. Da gibt es etliches, wo wir zum Nutzen unserer Länder gut zusammenarbeiten. Und ja, ich mag ihn und er mag mich wohl auch.

Ist der Doskozil-Flügel jener innerhalb der SPÖ, mit dem Sie sich leichter tun?

Ich habe mit Doskozil, mit Michael Ludwig, früher auch mit Michael Häupl und erst recht mit meinem Nachbarn Peter Kaiser eine sehr gute und solide Beziehung. Letztlich ist die Landeshauptleutekonferenz eine verschworene Gruppe, die ja nirgendwo verankert ist. Die Sozialpartnerschaft hat ja erst an Einfluss verloren, als sie in Verfassungsrang gehoben wurde … Ich arbeite mit allen gut zusammen.

Sie haben immer als Großkoalitionär gegolten und führen auch in der Steiermark eine solche Regierung. Halten Sie das Modell auch nach wie vor für den Bund für eine Option?

Die Koalition zwischen ÖVP und Grünen ist ein neuer Weg, hier werden ausgetretene Pfade verlassen, das finde ich gut. Aber ich persönlich bin noch immer der Überzeugung, dass eine Zusammenarbeit von ÖVP und SP auf welcher Ebene auch immer nicht ausgedient hat. Und zwar dann nicht, wenn sie begreifen, dass sie mit ihren Bünden und Sektionen nur mehr einen ganz kleinen Teil der Gesellschaft erreichen und sich entsprechend öffnen müssen. Etwas, das Sebastian Kurz hervorragend gelungen ist. Und ich halte die SPÖ für eine wichtige Gruppierung in Österreich – die wird wiederkommen.

Wäre umgekehrt auch in der Steiermark eine Koalition mit Grünen und Neos denkbar?

Das könnte charmant sein, aber zurzeit scheint mir eine starke Mehrheit aus ÖVP und SPÖ am besten zu sein. Für mich persönlich wäre auch nichts anderes in Frage gekommen – da wäre ich mir schäbig vorgekommen, nachdem mir vor fünf Jahren Franz Voves den Landeshauptmann überlassen hat.

Die Länder waren in früheren Zeit nicht selten in Opposition zum Bund, auch zur jeweils eigenen Partei. Man hat den Eindruck, das hat sich geändert, seit Sebastian Kurz an der Spitze von Partei und Regierung steht …

Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Solange Sebastian Kurz solche Erfolge vorzuweisen hat, ist es unerheblich, was in den Statuten steht: dass er mit Vollmachten wie keiner zuvor ausgestattet ist. Das wird ihm umgekehrt in der Stunde der Niederlage nicht helfen. Ich war immer ein Anhänger von ihm, weil ich ihn für einen jungen, talentierten Staatsmann halte. Er ist ein Glück für Österreich. Aber es braucht auch die Erfahrung von jenen, die schon lange in der Politik sind. Ein 33-Jähriger geht anders an die Dinge heran als ein 68-Jähriger wie ich. Solange der Jüngere auch dem Älteren zuhört, wie immer er dann entscheidet, ist es gut. Ich habe keinen Grund, an ihm etwas öffentlich auszusetzen. Die Tradition, über den Semmering oder Wechsel hinweg etwas auszurichten, habe ich abgestellt. Ich telefoniere mit Kurz so oft wie mit keinem seiner Vorgänger, und wenn ich ihm etwas zu sagen habe, dann tue ich das unter vier Ohren.