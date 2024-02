Lehner zum Gesundheitssystem: "Wir müssen weg von der Vollkaskomentalität"

Die Prämie war nicht das Einzige, was sie an der Gesundheitsreform kritisiert haben. Sie waren insgesamt unzufrieden.

Und ich bleibe es, weil die Finanzierung ungerecht verteilt ist. Wir zahlen als Sozialversicherung in diesem Jahr 7,65 Milliarden Euro für die Finanzierung der Spitäler und wenden gleichzeitig 6,4 Milliarden Euro für ärztliche Leistungen auf. Das heißt: Wir bezahlen mittlerweile deutlich mehr für den Erhalt der Spitäler als für den niedergelassenen Bereich, obwohl wir in den Spitälern nichts entscheiden und kaum Einblick haben.

Die Sozialversicherung weiß nicht, was in Österreichs Spitälern gemacht wird?

Korrekt. Wir zahlen in eine Blackbox, das System ist intransparent. Es gibt keinen Vergleich zwischen den Ländern was medizinische Leistungen, Operationen und dergleichen angeht. Das führt dazu, dass die Menschen immer noch glauben, es sei sinnvoll, wenn möglichst in jedem Bezirk ein kleines Spital steht.