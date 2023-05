Lebensmittelgipfel gescheitert: FPÖ und SPÖ wollen nun Regierung feuern

Der Lebensmittelgipfel am Montagvormittag war von der türkisgrünen Regierung als Werbeveranstaltung angelegt: Stehpulte vor den TV-Kameras, Politikerstatements und Bilder sollten genügen.

Doch die Inszenierung ging nicht auf. Zu mager waren die Gesprächsergebnisse über die hohen Lebensmittelpreise. Der ebenfalls anwesende Handelsvertreter wehrte Preissenkungen mit dem Argument ab: Sonst drohe ein "Greißlersterben".

Welche Greißler noch sterben könnten, sagte Rainer Will nicht. Supermarktketten decken in Österreich inzwischen 93 Prozent des Marktsegements ab.

Die Politiker blieben vage. Vizekanzler Werner Koger sprach von "Preistransparenz", Sozialminister Johannes Rauch stellte weitere Gespräche und Ergebnisse "in den kommenden Wochen" in Aussicht und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig war zugegen.

SPÖ beantragt Nationalratssitzung

Die Opposition reagierte umgehend auf das gescheiterte Regierungsunterfangen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner kündigt eine Nationalrats-Sondersitzung samt Misstrauensantrag gegen die Regierung an. „Es ist fünf nach zwölf“, warnte Rendi-Wagner in einer Aussendung. „Wenn die Bundesregierung nicht fähig ist, endlich preissenkende Maßnahmen gegen die Rekordinflation in Österreich zu setzen, dann wird die SPÖ bei der Sondersitzung einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung einbringen.“

Die SPÖ-Chefin forderte etwa einen Mietpreisdeckel, die Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und die Einsetzung einer Anti-Teuerungskommission. Diese Maßnahmen könnten sofort umgesetzt werden.

Kickl: "Verhöhung"

Ähnlich äußerte sich FPÖ-Obmann Herbert Kickl. „Diese Regierung lässt die heimische Bevölkerung auch bei den Lebensmittelpreisen weiterhin eiskalt im Stich. Wer sich auf diese Bundesregierung verlässt, der ist verlassen.“ Seit Monaten könnten sich immer mehr Leute das Leben nicht mehr leisten. Der Lebensmitteleinkauf werde bei vielen zu einem finanziellen Balanceakt. "Und was macht die Regierung? Sie präsentiert keine Konzepte, sondern erklärt uns nur, was alles nicht geht." Das sei eine Verhöhnung der Menschen, die schon seit einem Jahr unter der Rekordteuerung leiden.

Weniger Mehrwertsteuer gefordert

Eine rasche und zudem inflationssenkende Maßnahme sei die Halbierung oder Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, wie es die FPÖ bereits seit Anfang 2022 ein Dutzendmal im Parlament gefordert hat. „Die Regierungsparteien haben diese und alle anderen konkreten Maßnahmen der FPÖ zum Stopp der Kostenlawine beharrlich abgelehnt. Damit bleibt nur noch ein Weg: Diese Regierung muss weg! Wir werden deshalb in der kommenden Nationalratssitzung einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung wegen unterlassener Hilfeleistung für die heimische Bevölkerung einbringen“, kündigte Kickl an.