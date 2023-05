Lebensmittelgipfel: Transparentere Preise im Handel gefordert

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) luden am Montagvormittag zum Lebensmittelgipfel.

Hintergrund: In Österreich stiegen die Lebensmittelpreise zuletzt stark an. Außerdem seien die Preise um einiges höher als in Deutschland.

➤ Lesen Sie mehr: Auf der Suche nach den Preistreibern

Nun möchte man gemeinsam mit Handeslvertreterinnen- und Vertretern ausloten, was hinter den gestiegenen Lebensmittelpreisen steckt, und welche Maßnahmen die Regierung ergreifen kann, um einkommensschwache Haushalte zu entlasten.