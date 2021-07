Stronach-Parteiprogramm kommt früher

Die ersten Urnengänge finden jedenfalls am 3. März in Kärnten und Niederösterreich statt. In Kärnten hat die Partei für die Neuwahl die notwendigen 100 Unterstützungserklärungen je Wahlkreis bereits beisammen, in Niederösterreich sei das Sammeln der Unterschriften erst gestartet worden. Ob eine Kandidatur in Tirol (wahrscheinlich am 28. April) und Salzburg (vermutlich im Mai) angestrebt wird, ist indes immer noch nicht fix.

Mittlerweile sind laut Lugar in allen Bundesländern außer Wien Landesparteien des Team Stronach gegründet worden. Finanziell dürfte es übrigens keine Probleme geben: Erst Ende Dezember hat Frank Stronach seiner Partei wieder Geld überwiesen, und zwar immerhin 500.000 Euro, wie der Homepage des Rechnungshofes zu entnehmen ist.