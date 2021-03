Kurzarbeit benachteiligte Frauen zuletzt stärker

Je höher das Einkommen, desto ungleicher werden Frauen in der Privatwirtschaft bezahlt. Leugnen lässt sich der Lohnunterschied so oder so nicht. Und da Frauen immer noch viel öfter in Karenz gehen als Männer, empfiehlt Lehner einen „flächendeckenden Ausbau“ von Kinderbetreuungsplätzen.

Schnell zu decken sei dieser Bedarf, indem der Staat private Betreuungsplätze mitfinanziere, so Lehner.

In Wien und Kärnten ist das über sogenannte Betreuungsgutscheine bereits möglich. Ein Vorzeigemodell für „mehr Wahlfreiheit“, meint die Ökonomin: „Das Geld sollte dem Kind folgen, egal, ob es in einen öffentlichen oder privaten Kindergarten geht.“