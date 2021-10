Kurz antwortet auf Kritik: Steuerreform "nicht mit dem Holzhammer"

Bezüglich Klimabonus sei ihm wichtig gewesen, einen Unterschied zwischen Stadt und Land zu schaffen. "In Wien tut man sich leicht, in die U-Bahn zu steigen, in einem Tal in Tirol geht das nicht", sagte Kurz.

Und, er betonte: "Ich habe als Bundeskanzler eine soziale Verantwortung, und eine Verantwortung gegenüber dem Wirtschaftsstandort."

Was die Kalte Progression wegfrisst

Nächster Kritikpunkt: Das Dieselprivileg wurde nicht abgeschafft, ebenso wenig die kalte Progression.

Zum Dieselprivileg sagte Kurz: "Wir sind mit Hausverstand unterwegs. Nicht jeder kann sich ein E-Auto leisten." Zur Frage, ob die Arbeitnehmer sich ihre Steuerreform nicht ein Stück weit selbst bezahlen, weil die Kalte Progression ohnehin einen Großteil auffrisst, wies Kurz auf das Gesamtvolumen der Reform hin.

Laut Schätzungen fresse die Kalte Progression pro Jahr 500 Millionen Euro auf, auf den Zeitraum von 2022 bis 2025 "macht das schon etwas aus", sagte Kurz. "Aber die Entlastung hat ein Volumen von 18 Milliarden Euro."

Die Abschaffung soll gegen Ende der Legislaturperiode kommen, kündigt Kurz an. Warum nicht jetzt? "Weil davon vor allem Spitzenverdiener profitieren", erklärt er. "Mein Ziel ist es, die kleinen Einkommen, Familien und Pensionisten zu entlasten."