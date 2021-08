Kurz-Urlaub beendet, Krisen zum Arbeitsstart

„2015 darf sich nicht wiederholen“, lautet die Kanzlerparole. Am Ballhausplatz verweist man auf die CDU. Armin Laschet hat denselben Satz gesagt mit dem Beipacktext, 2015 habe die Weltgemeinschaft die Hilfe für jene Länder gekürzt, wohin Massen von Syrern geflüchtet waren, und so die Wanderbewegung nach Europa ausgelöst. Also gelte es jetzt, Afghanistans Nachbarstaaten zu helfen.

Am Wochenende gibt Kurz sein Sommergespräch auf Puls 4, das im Waldviertel aufgezeichnet und am Sonntag ausgestrahlt wird.