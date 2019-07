Kurz über EU-Jobs: „Ich bin gegen solche Hinterzimmerdeals“

Er sei „froh“, dass der Sozialdemokrat Frans Timmermans sich nicht als Kommissionspräsident durchgesetzt habe. „Das hätte einen Linksruck bedeutet. Bei Wettbewerbspolitik und in der Migrationsfrage vertritt Timmermans Positionen, die nicht die meinen sind.“ Kritik kommt vom Ex-Kanzler, weil sich die großen EU-Länder die Posten untereinander ausgemacht haben. „Es gibt auch kleine Länder in der Union, die Sitz und Stimme im Rat haben“, sagt Kurz spitz. Solche wichtigen Personalentscheidungen sollten „künftig in größerer Runde stattfinden“, meint er mit Verweis auf die Gespräche der großen EU-Länder am Rande des G20-Gipfels in Osaka.

Beim Vieraugengespräch mit Angela Merkel hält sich Kurz mit Kritik an der Kanzlerin zurück. Tatsächlich ging die Demontage Manfred Webers ursprünglich nicht von Merkel aus, sondern von Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron.