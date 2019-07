Was von der Leyen und Lagarde jetzt mit Europa vorhaben

Jetzt gilt es für die Deutsche, in Straßburg für sich zu werben, um die Abstimmung Mitte Juli zu überstehen.

Ihre Offensive startete sie in der eigenen Parteienfamilie. Kerzengerade und strammen Schrittes zog die CDU-Politikerin in den Saal der Europäischen Volkspartei (EVP) ein – an ihrer Seite Manfred Weber, EVP-Spitzenkandidat für diesen Job. Im Saal herrschte dichtes Gewimmel, jeder und jede wollte sich einen eigenen ersten Eindruck machen von der Frau, „die wie das Kaninchen aus dem Zylinder gezogen“ wurde (© FDP-Chef Christian Lindner).