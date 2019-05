Kurz über deutsche Debatte über Enteignungen "verärgert"

Drei Wochen vor der Europawahl haben der EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) vor einem Erstarken von Extremisten gewarnt. „Wir müssen alles tun, um unser Europa nicht den linken oder rechten Chaoten zu überlassen“, sagte Kurz am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung der Jungen Union in Hannover. Er sei verärgert darüber, dass es in Deutschland eine Debatte über Enteignungen gebe, sagte Kurz mit Blick auf Äußerungen von Juso-Chef Kevin Kühnert zur Kollektivierung größerer Unternehmen wie BMW.