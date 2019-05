Kollektivierungs-Thesen: Jusos-Chef Kühnert legt nach

Debatte auch in Österreich

Kühnerts Forderungen haben aber nicht nur in Deutschland Diskussionen ausgelöst. Auch in Österreich hat man das Thema bereitwillig für den EU-Wahlkampf aufgegriffen. Angesprochen auf Kühnerts Vorstellung gab sich Julia Herr, EU-Kandidatin der SPÖ und Chefin der Sozialistischen Jugend (SJ), in einem KURIER-Interview zurückhaltend, aber grundsätzlich einverstanden: „Ich glaube, das ist eine Forderung, die langfristig ist. Wir werden nicht von heute auf morgen alles verstaatlichen. Es geht grundsätzlich darum, dass wir derzeit in einem Wirtschaftssystem leben, das nicht demokratisch funktioniert. Es arbeiten ganz viele Menschen gemeinsam daran, dass man Wertschöpfung und Gewinne erzielt. Nur diese werden dann nicht auf alle verteilt, sondern die Gewinne landen in den Händen einiger weniger“, sagte sie.

Darauf wiederum reagierte der Europaabgeordnete Othmar Karas ( ÖVP) indem er nun von SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder eine Klarstellung verlangt. "Ich fordere eine Distanzierung der SPÖ von Frau Herrs Forderungen zur ‚langfristigen‘ Verstaatlichung von privaten Firmen. Ein großer Teil Europas kämpft immer noch mit den Folgen kommunistischer Staatswirtschaft. Herrs Äußerungen sind eine Missachtung der historischen Erfahrung einer ganzen Hälfte unseres Kontinents", teilte Karas mit. Außerdem zeigte er sich irritiert über Herrs Äußerungen zur parlamentarischen Demokratie. "Wer Parlamente in Frage stellt, ist in schlechter Gesellschaft. Das haben bisher nur die FPÖ und ihre deutsche Schwesterpartei AfD gemacht. Hier zeigt sich, wie nah Linksextremisten und Rechtsextremisten beieinander liegen."