Kurz-Treffen mit Bayern: Zwei "Freunde" gegen Merkel

Gemeinsam für härte Asyl-Politik

Rund zwei Stunden nach der Abfahrt dann der zwischenzeitliche Höhepunkt der Veranstaltung: Kurz empfängt den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder vor dem Linzer Landhaus. Zu diesem Zeitpunkt hat der Kanzler bereits drei Mal seine zentrale Botschaft in die Kameras gesagt (zwei Mal am Bahnsteig, ein Mal vor dem Landhaus): Er warnte einmal mehr eindringlich vor einem Anstieg der Flüchtlingszahlen, forderte eine restriktivere Politik an den Außengrenzen ein ("Man muss gegen Schlepper vorgehen, wie man es anderswo gegen die Drogenmafia tut").

Mit den Bayern habe man ohnehin dieselbe Meinung beim Flüchtlingsthema, sagt Kurz - "unter Freunden" wolle man nun einiges besprechen. Söder fügt dem wenig später hinzu, dass er Kurz "freundschaftlich verbunden sei". Kurz erwidert auch diese Umarmung: Er habe schließlich stets die Unterstützung der Bayern erhalten - also wolle er ihnen auch jetzt helfen. Jedoch wolle sich Kurz, wie er an der Seite Söders erklärt, nicht in den Asyl-Streit zwischen Bayern und Kanzlerin Angela Merkel einmischen. "Ich wünsche der deutschen Regierung, hier eine gemeinsame Linie zu finden."